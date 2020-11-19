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19.11.2020 11:18
Рубрика: В мире

На Украине мужчина с COVID-19 пожертвовал свой кислород сыну и умер

Текст: Диана Ковалева

На Украине больной COVID-19 мужчина умер после того, как пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына. Об этом на своей страничке в Facebook рассказала волонтер Дана Яровая.

Фото: Иван Николаев / ТАСС
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По словам Яровой, в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19, из-за чего больным за сутки дают подышать кислородом всего 15 минут. "А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом… Это… просто Гестапо, Освенцим в чистом виде", - написала волонтер.

Она также добавила, что не знает, продолжают ли давать сыну умершего "отцовские" 15 минут кислорода или нет.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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