На Украине мужчина с COVID-19 пожертвовал свой кислород сыну и умер

На Украине больной COVID-19 мужчина умер после того, как пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына. Об этом на своей страничке в Facebook рассказала волонтер Дана Яровая.

По словам Яровой, в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19, из-за чего больным за сутки дают подышать кислородом всего 15 минут. "А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом… Это… просто Гестапо, Освенцим в чистом виде", - написала волонтер.

Она также добавила, что не знает, продолжают ли давать сыну умершего "отцовские" 15 минут кислорода или нет.