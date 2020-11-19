Нью-Йорк закроет школы из-за новой вспышки COVID-19

В заявлении главы департамента образования Нью-Йорка Ричарда Каррансы, опубликованном в среду, говорится, что все школы будут закрыты, а классы немедленно переведены на онлайн-обучение "до дальнейшего уведомления". "Вскоре вы услышите от директора школы о дальнейших шагах. Обратите внимание, что это временное закрытие, школы откроются, как только это станет безопасным", - отмечается в заявлении.

По словам официальных лиц, решение было принято после того, как количество положительных результатов теста на COVID-19 в Нью-Йорке в течение семи дней превышало трехпроцентный порог, сообщает ВВС. Нью-Йорк присоединился к другим крупным городам Америки, которые недавно отказались от очного обучения.

В штате Нью-Йорк самая большая школьная система в стране. Закрытие городских государственных школ - последняя мера на фоне попыток обуздать новую вспышку заболеваний в городе. Бары и рестораны Нью-Йорка после 22 часов теперь работают только на вынос, а на вечеринках в частных резиденциях должно быть максимум 10 человек.

Напомним, что весной Нью-Йорк был эпицентром пандемии в США, но в последние месяцы успешно боролся с коронавирусом. За время пандемии около 35 тысяч жителей мегаполиса скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В других американских штатах количество новых положительных случаев и госпитализаций резко выросло за последние несколько недель. По всей стране количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, 17 ноября превысило 75 тысяч человек, установив новый антирекорд. Во вторник пандемия унесла 1596 жизней, больше, чем за любой день с 27 июля.

Средний Запад США стал новым эпицентром пандемии. За неделю в этом регионе было зарегистрировано почти полмиллиона новых случаев SARS-CoV-2, уточняет Reuters. Власти 18 штатов в последние дни выпустили новые указания в области общественного здравоохранения.