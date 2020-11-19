Когда-то популярным был СИДЮК, потом ХАЙП. Сегодня первое слово живо разве что в воспоминаниях, второе употребляют всё реже, зато в активном обороте слова КРИНЖ и КРАШ. Что день грядущий нам готовит? Не знает никто. Русский язык меняется вслед за глобальной модой - стремительно и малопредсказуемо. Вместе с акцией "Тотальный диктант" и Флоу - языковым направлением "Яндекс.Практикума" - мы подготовили задачу, которая поможет проверить, насколько хорошо вы знаете современные английские заимствования.

Трансформация русского языка под влиянием иностранных заимствований - явление не новое, и практически каждый раз этот процесс сопровождается острыми дискуссиями о языковой норме. ПоВзять хотя бы баталии вокруг старого и нового слога, развернувшуюся в среде писателей, поэтов и литературных критиков в первой половине XIX века. Есть даже лингвистическая байка, в которой славянофилу приписывается фраза "Хорошилище идёт по гульбищу из позорища на ристалище", а прогрессивный западник её якобы парирует переводом с русского на русский: "Франт идёт по бульвару из театра в цирк".

Сегодня тоже можно встретить мнение, что русскоязычным людям не пристало сдабривать свою речь митболами, хэшбраунами, питчами, мэтчами, коммитами, лойсами и прочими кринжами. Но есть и другая позиция, которой придерживаются лингвисты. Звучит она просто: норму формируют носители языка.

Современной бабушке, если она ругает внука за слова "денсить", "кульный", "краш", можно объяснить, что это нормальная для молодого человека игра с языком и словом, желание выразить эмоции, добавить ярких красок в речь и в жизнь. Да и к тому же некоторые из этих слов, скорее всего, исчезнут из языка так же стремительно, как исчезли в своё время пренты ("родители", от англ. parents) и трузера ("штаны", от англ. trousers) - слова из молодёжного жаргона 1970-х.

Однако если у языка будет в этом потребность, какие-то слова вполне могут в нём закрепиться. И мы сейчас не можем предсказать, что он отбросит, а что оставит. К примеру, Нора Галь в знаменитой книге "Слово живое и мёртвое" называла безграмотным слово "гандбол", предлагая вместо него "ручной мяч". Теперь вряд ли кто-то считает, что слово "гандбол" портит русский язык. Так же и некоторые современные заимствования - через несколько десятилетий наши потомки будут удивляться, почему мы так резко возражали против вполне обычных, хорошо знакомых им слов.

Владимир Пахомов, главный редактор портала "Грамота.ру", председатель филологического совета "Тотального диктанта", научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Задача

Мы выбрали три отрывка из литературных произведений, которые входят в школьную программу, и заменили в них некоторые слова на заимствования, что в ходу среди тиктокеров. Ваша задача - понять, из каких книг эти фрагменты и попробовать заменить англицизмы, выделенные жирным, исходными словами и фразами.

Представьте, что их пересказывает тиктокер, заменяя некоторые слова и выражения на популярные сегодня заимствования из английского языка.

Совет

Постарайтесь не подсматривать в ответы. Чтобы решить эту задачу, не обязательно быть знатоком тик-тока.

Многие англицизмы - это прямой перевод русских слов на английский, например, маркет (a market) - рынок; либо английский корень с присоединённым к нему русскими морфемами, допустим, кикнуть (to kick и суффиксы -уть) - пнуть - в значении выгнать вон, изгнать.





Отрывок первый

Все еще агрясь1 / _________, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно подымающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы кикнуть2 /_________ с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: "Повесить его". Кикнуть и конвой, ливнуть3/__________ из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать пета4 /_________ Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном Ершалаимском солнцепёке стоит перед ним арестант с лицом как магшот5 /_______________, и какие ещё никому не нужные вопросы ему придется задавать.

- Левий Матвей? - хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

- Да, Левий Матвей, - донёсся до него высокий, мучающий его голос.

- А вот что ты всё-таки говорил про храм толпе на маркете6 /________?

Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

- Я, игемон, говорил о том, что дропнет7 /_________ храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

- Зачем же ты, бродяга, на маркете делал конфьюзд8 народу /_________, рассказывая про трушность9/____________, о которой ты не имеешь представления? Что такое трушность?

И тут прокуратор подумал: "О, омг10 /________! Я спрашиваю его треш стафф11 /___________ на суде... Мой ум не служит мне больше..." И опять померещилась ему чаша с тёмною жидкостью. "Кмп!"12 /________________





Отрывок второй

Петрушка ходил в оверсайз коричневом секонд-хенд тренче1/_______________________ и имел типикал фэйс2/______________. Характера он был больше сэд муд3, чем разговорчивого; имел даже кульный виш за эдукейшн4 /____________________________, то есть чтению книг, содержанием которых себя не пушил5 /_______________: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, - он мэтчился со всеми6 /____________________ с равным вниманием; если бы ему запитчили7 /___________ химию, он и от нее бы не отказался.





Отрывок третий

Павел Петрович встретил её на одном пати1 /____________, поденсил2 /___________ с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного фидбэка3/___________, и вкрашился4 /_____________.





Ответы

Отрывок первый - "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова

1. Скалясь

Агриться от англ. сленга to aggro - злиться, проявлять агрессию или враждебность в словах, мимике, действиях.

2. Изгнать

Кикнуть от to kick - пунть, выпнуть.

3. Уйти

Ливнуть от to leave - уходить, покидать.

4. Собаку

Пет от a pet - любимый питомец.

5. Обезображенным побоями лицом

Лицо как магшот означает - лицо как снимок преступника (mugshot - это фото задержанного, как правило со следами побоев на лице).

6. Базаре

Маркет есть market, то есть рынок, место публичной торговли, базар.

7. Рухнет

Дропнуть от слова to drop - падать, прекращать работу.

8. На базаре смущал народ

Делать конфьюзд от to confuse - сбивать с толку, приводить в замешательство, смущать.

9. Истину

Трушность от true - правда, истина.

10. Боги мои

ОМГ (OMG) - это слэнговое сокращение фразы О, май гад (Oh my god).

11. О чём-то ненужном

Треш стафф от trash stuff, что переводится как мусор, чушь, что-то лишнее.

12. "Яду мне, яду!"

КМП (KMP) - это сокращение от выражения Килл Ми, Плиз (Kill Me Please) - то есть избавьте меня от этого.





Отрывок второй - "МЁРТВЫЕ ДУШИ" Николая Гоголя

1. В несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча

Тут почти буквальный перевод: oверсайз (oversize) - одежда большого размера, сэконд-хэнд (second hand) - уже кем-то ношенный, тренч (trench coat) - верхняя одежда свободного покроя, похожая на плащ или сюртук.

2. По обычаю людей своего звания, крупный нос и губы

Здесь опускаются подробности про отдельные части лица, чтобы выразить ключевой смысл - его было не отличить от других, его внешность типична - типикал фэйс (typical face).

3. Молчаливого

Сэд муд от sad mood - грустное настроение, если буквально. Также так характеризуют таинственную и печальную обстановку или немногословного загадочного человека.

4. Благородное побуждение к просвещению

Кульный от cool - отличный или в высшей степени одобряемый, виш от wish - желать, хотеть чего-то, эдукейшн от education - образование, развитие, просвещение.

5. Не затруднялся

Себя не пушить, то есть не давить на себя - от слова to push - подгонять, наседать, действовать с нажимом физическим или писхологическим.

6. Все читал

Мэтчиться от to match - совпадать, синхронизироваться, полностью чему-то соответствовать. "Всё читал с равным вниманием" - то есть его интерес совпадал (мэтчился) с книгой любого содержания.

7. Подвернули

Запитчили от to pitch - предлагать, продавать.





Отрывок третий - "ОТЦЫ И ДЕТИ" Ивана Тургенева

1. Балу

Пати от a party - вечеринка, дискотека, так сказать, современная формат балов.

2. Протанцевал

Поденсить, денсить от to dance - танцевать, плясать.

3. Путного слова

Фидбэк от feed back - обратная связь, содержательная ответная реакция, мнение.

4. Влюбился в неё страстно

Краш от crush - предмет обожания, пылкая любовь. Вкрашиться - значит сойти с ума от любви к кому-то.