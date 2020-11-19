Пожаловаться на задержку тестов на COVID-19 можно на горячую линию

Роспотребнадзор запускает горячую линию для приема жалоб по поводу задержек выдачи результатов тестов на коронавирус. Об этом объявила глава ведомства Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1". Обратиться на горячую линию можно будет начиная с субботы, 21 ноября.

"Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться", - сказала Анна Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что предельный срок предоставления результатов теста - 48 часов.

Кроме того, Анна Попова призвала всех беречь себя и не посещать общественные места без необходимости и заверила, что недостатка тест-систем на COVID-19 в России нет.

По данным оперативного штаба, в четверг в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса.