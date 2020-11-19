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19.11.2020 15:28
Рубрика: Власть

Путин 20 ноября примет участие в саммите АТЭС

Текст: Кира Латухина

В пятницу, 20 ноября, президент России Владимир Путин примет участие во встрече лидеров экономик форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: РИА Новости
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Саммит пройдет в формате видеоконференции под председательством Малайзии.

На повестке - вопросы преодоления социально-экономических последствий пандемии и перспективы взаимодействия в рамках АТЭС.

Для Владимира Путина это уже второй саммит на этой неделе: во вторник глава государства выступил на встрече лидеров БРИКС. А в выходные примет участие в саммите "двадцатки".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Международные организации АТЭС

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