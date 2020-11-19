Работу ракетных войск и артиллерии показали на видео

В Сети выложили эффектное видео стрельбы из всех типов вооружения российских артиллеристов.

Российские ракетные войска и артиллерия 19 ноября отмечают 76-летие со дня создания. По этому случаю телеканал "Звезда" снял репортаж с тактико-специальных занятий Михайловской военной артиллерийской академии. В них было задействовано 700 человек и 100 единиц техники.

Каждый "михайловец" - универсальный боец, умеющий стрелять из разных типов орудий в любой должности. Что и продемонстрировали курсанты. На занятиях они вели огонь из 152-мм гаубиц "Гиацинт". Одной из самых мощных, из находящихся на вооружении российских артиллеристов. Она поражает цели на расстоянии до 30 километров.

Одновременно с "Гиацинтами" работали РСЗО "Торнадо". За 30 секунд системы выпустили весь боекомплект.

А в финале массированный удар произвели тактико-ракетные комплексы "Точка-У" и "Искандер". Мишени, находящиеся от них в 60 километрах, были поражены с ювелирной точностью.