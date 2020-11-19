Музей космонавтики выйдет в прямой эфир в четверг

Закрытый для посещения столичный Музей космонавтики выйдет в четверг в прямой эфир на собственном телевидении. Подробности узнал корреспондент "РГ".

- К идее открытия своего телеканала подтолкнула популярность наших онлайн программ во время первой волны коронавируса, - рассказал заместитель директора по научной работе Музея космонавтики в Москве Вячеслав Климентов. - Проект под общим хэштегом #НеВыходиИзКосмоса получил огромный отклик от подписчиков Музея и собственный канал стал логичным продолжением этой истории.

Во время прямого эфира у зрителей будет возможность пообщаться с ведущими в режиме реального времени. Зрители смогут задавать вопросы о космосе, а в завершении каждого выпуска смогут выиграть космические призы.

В первый день прямого эфира, 19 ноября, в 19:00 зрители канала узнают, как живет музей сейчас, увидят самые свежие космические новости, разберут вместе с экспертами, как прошел выход в открытый космос Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова 18 ноября, а также посмотрят интервью с водителем лунохода Владимиром Георгиевичем Довганем, подготовленное к 50-летию программы "Луноход-1".

25 ноября - новый выпуск совместного проекта Музея космонавтики и Госкорпорации "Роскосмос" "Космический урок" с участием космонавтов, находящихся сейчас на Международной космической станции. В этот раз предметом урока станет биология, а его тема - "Жизнь без давления и тяготения". 7 декабря в 12:00 Музей космонавтики проведет презентацию новой детской книги космонавта Сергея Рязанского "Сказки звездного неба". Автор рассказал 15 познавательных историй о 80 созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях.

Как отмечают в пресс-службе, на странице канала уже можно посмотреть все выпуски программы "Космос, любовь моя" - интервью с легендарными космонавтами, работниками ракетно-космической отрасли, старейшими сотрудниками Музея космонавтики и другими Героями космоса.

Подробное расписание и программы можно посмотреть на сайте музея.

Напомним, с 13 ноября Музей космонавтики в Москве и Дом-музей академика С.П.Королева временно приостановили свою работу (в соответствии с указом Мэра Москвы № 107-УМ от 10 ноября 2020 г.)