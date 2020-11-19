В Твери обнаружили типографию, печатавшую поддельные учебники

В Твери полицейские изъяли крупную партию контрафактной учебной литературы.

По информации УМВД по Тверской области, печатная продукция, а также сырье для самостоятельного производства учебников несколько лет похищались с тверских полиграфкомбинатов. Выпущенная таким образом контрафактная учебная литература потом продавалась оптом.

Украденные учебники, а также сырье для их изготовления хранились в специальных помещениях на территории Твери, в том числе гаражах и контейнерах.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции.

Сотрудники УМВД и Росгвардии провели больше 30 обысков в квартирах и офисах, а также в тайных хранилищах и автомобилях. В результате изъято свыше 30 тысяч экземпляров контрафактной продукции. Ущерб, причиненный правообладателю - одному из крупнейших издательств учебной литературы, превысил 1,6 миллиона рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сейчас принимаются меры к задержанию соучастников противоправной деятельности.