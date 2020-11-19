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19.11.2020 12:33
Рубрика: Общество

В Москве горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Текст: Ирина Огилько

Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды нет. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- В столичном регионе произошло резкое ухудшение погодные условий и выпадение осадков при минусовой температуре, - отметил Петр Бирюков. - В связи с этим все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице минимум до середины пятницы, сегодня в городе ожидаются местами небольшие осадки и ветер с порывами до 20 м/с. В связи с этим жителям необходимо быть внимательнее на улице, соблюдать правила безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

По его словам, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы, на круглосуточном дежурстве находятся более 1,5 тыс. аварийных бригад.

Как отмечает Бирюков, благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев.

Коммунальные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.

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