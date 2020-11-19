Новости

Австрия проведет массовые тесты на коронавирус в декабре 11:39
Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом 11:32
На Украине мужчина с COVID-19 пожертвовал свой кислород сыну и умер 11:18
В Москве зарегистрировано 6438 новых случаев COVID-19 11:15
Московская канатная дорога перешла на зимний режим работы 11:15
В Хабаровском крае введут полную самоизоляцию для людей старше 65 лет 11:09
Минпросвещения поддерживает законопроект "о просветительской деятельности" 11:03
В Москве мужчина пытался через окно проникнуть в школу 11:03
В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок 10:59
На улицах Москвы приезжий грабил пенсионеров 10:43
Росприроднадзор потребовал с "ЛУКОЙЛ-Коми" более 19 млн рублей 10:19
В Арктику проведут высокоскоростной интернет 10:07
Ресторатор Раппопорт создал уникальную концепцию Ladurée à-la Russe 10:00
В Москве из-за непогоды отменены или задержаны почти 30 рейсов 09:56
Проценко: Больница в Коммунарке работает в обычном режиме 09:39
Премьер Японии выразил тревогу в связи с ситуацией с COVID-19 в стране 09:34
Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров 09:32
Оперштаб: Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:20
В Петербург пришло рекордное тепло 09:08
Бизнес получил полезные уроки 09:00
Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии 08:12
Российские миротворцы досматривают весь транспорт в Лачинском коридоре 08:09
Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа 08:07
Москвичам пообещали дождь со снегом и ветер до 20 м/c 07:55
Назван верный признак рака поджелудочной на ранней стадии 07:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 11:15
Рубрика: Общество

В Москве зарегистрировано 6438 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 6438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1467 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 410 человек.

Оперштаб: Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве

15,3% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% - от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 3,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса
Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик