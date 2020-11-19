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19.11.2020 12:52

Владимирская авиамедицинская бригада совершила первый вылет

18 ноября авиамедицинская бригада Областной клинической больницы совершила первую транспортировку по воздуху пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. Время его доставки на вертолете из Мурома во Владимир составило 45 минут. Сейчас специалисты регионального сосудистого центра ОКБ делают всё возможное для спасения жизни пациента.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Теперь во Владимирской области появилась возможность быстрой доставки больных из отдаленных населенных пунктов в специализированные медицинские клиники нашего региона, а также в ведущие федеральные центры. Как правило, это пациенты с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами и другими угрожающими жизни состояниями, в том числе коронавирусной инфекцией.

Авиамедицинские перелеты на территории области обеспечивает АО "Русские вертолетные системы". Компания определена по результатам проведения конкурсных процедур. Финансирование перелетов предусмотрено в рамках региональной программы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".

Вертолет среднего класса "Ансат" с медицинским модулем будет базироваться на площадке в окрестностях областного центра. Летательный аппарат оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады - врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Вертолетная площадка размерами 30х30 м на территории ОКБ была введена в эксплуатацию в октябре. Ее технические характеристики предусматривают эксплуатацию не только в дневное, но и в ночное время: площадка оснащена сигнальными маяками и системой освещения. Для удобства транспортировки пациентов к ней проложены подъездные пути. На строительство и оснащение вертолетной площадки специальным оборудованием из областного бюджета выделено 9,95 млн рублей.

Как отметила директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова, благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение" созданная инфраструктура для санитарной авиации повысит доступность экстренной специализированной медицинской помощи для жителей региона. "В конечном счете - это десятки спасенных человеческих жизней", - подчеркнула глава ведомства.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области

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