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19.11.2020 04:47
Рубрика: Происшествия

Хабаровчанина, который сжег своего знакомого, осудили на 17 лет

Текст: Дина Непомнящая

К 17 годам лишения свободы и выплате компенсации морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей приговорил краевой суд хабаровчанина за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ).

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Трагедия случилась в январе текущего года. Мужчина находился в квартире знакомого в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с хозяином и избил его. После облил пострадавшего спиртом и поджег.

"В результате термического ожога пламенем с развитием ожогового шока наступила смерть потерпевшего", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимый утверждал, что не хотел убить знакомого, а просто решил напугать, потому что тот стал выгонять его из квартиры. Но в ходе разбирательства было доказано, что убийство совершено намерено.

Приговор в силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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