Хабаровчанина, который сжег своего знакомого, осудили на 17 лет

К 17 годам лишения свободы и выплате компенсации морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей приговорил краевой суд хабаровчанина за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ).

Трагедия случилась в январе текущего года. Мужчина находился в квартире знакомого в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с хозяином и избил его. После облил пострадавшего спиртом и поджег.

"В результате термического ожога пламенем с развитием ожогового шока наступила смерть потерпевшего", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимый утверждал, что не хотел убить знакомого, а просто решил напугать, потому что тот стал выгонять его из квартиры. Но в ходе разбирательства было доказано, что убийство совершено намерено.

Приговор в силу не вступил.