В Перми сотрудник банка похитил полмиллиона рублей у клиента

В Перми суд признал виновным местного жителя в совершении кражи с банковского счета в крупном размере.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденный мужчина, работая персональным менеджером в одном из банков, помогал клиенту перевести деньги с одного счета на другой. Пожилой клиент не мог самостоятельно разобраться в работе банковского приложения, поэтому передал свой гаджет с банковской программой и пароль от нее работнику банка. В его присутствии менеджер совершил операцию и перевел деньги на нужный счет.

В дальнейшем злоумышленник воспользовался паролем клиента. Он похитил со счета своей жертвы более 500 тысяч рублей. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции, а его вина доказана в ходе расследования уголовного дела. Похищенные деньги были возвращены законному владельцу.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.