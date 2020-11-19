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19.11.2020 11:32
Рубрика: Власть

В Самарской области есть достаточный резерв больничных коек под COVID-19

Текст: Ирна Чечурина (самара)
Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что резерв больничных коек под коронавирусную инфекцию в регионе не опускается ниже 10-15 процентов

За минувшие сутки в регионе количество мест в госпиталях для больных COVID-19 увеличилось до 6617, а еще 17 ноября этот показатель составлял 6350 мест. Возможности для оперативного развертывания дополнительных коек есть и проработаны под разные варианты развития ситуации. Об этом в 18 ноября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В итоговой программе "Пятая студия" обсуждали обстановку с распространением коронавирусной инфекции и лечением в регионах России.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в губернии с запасом коечного фонда для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Губернатор обратил особое внимание, что в лечебных учреждениях подготовлен резерв на случай ухудшения обстановки.

- Свободный коечный фонд в 10-12 процентов нас есть всегда. Не держим 20 процентов пустых коек. Потому что в таком случае нам нужно изымать коечный фонд из лечебных учреждений, которые оказывают иные медицинские услуги, которые также важны. Но как только занятость ковид-госпиталей приближается к 90 процентам, в больницах региона оперативно вводятся дополнительные мощности. Таким образом, мы вновь доводим показатель свободных коек до уровня 15 процентов, - сказал Дмитрий Азаров. - У нас на каждый день подготовлены планы. Если возникнет потребность.

В ближайшее время общее количество койко-мест превысит 7000. Кроме того, уже сегодня в систему долечивания и реабилитации пациентов вовлечены санатории Самарской области. Оценены возможности четырех учреждений. В настоящее время введено 453 места.

- В случае необходимости все пациенты, которые подлежат госпитализации по показаниям в соответствии с приказом федерального министерства здравоохранения, получат медицинские услуги в лечебных учреждениях, - резюмировал глава региона.

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