В Ульяновске уволен слетавший в Ниццу региональный министр АПК

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил заместителя председателя регионального правительства - министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина в связи с утратой доверия

Ранее Михаил Семенкин и глава Чердаклинского района Ульяновской области Мария Шпак были отстранены от занимаемых должностей до окончания служебной и прокурорской проверок в связи с их совместным полетом в Ниццу на частном самолете.

16 ноября о своем решении подать в отставку с занимаемой должности главы района заявила Мария Шпак. В тот же день она подала заявление, которое одобрил местный совет депутатов. Вечером 18 ноября появилось официальное сообщение ульяновского правительства об увольнении в связи с утратой доверия зампреда Михаила Семенкина.

Ранее сообщалось, что 38-летний Михаил Семенкин вылетел 25 октября на частном джете в Ниццу через Лондон вместе с 31-летней главой Чердаклинского района Марией Шпак и 1 ноября тем же способом вернулся в город Ульяновск.

По данным депутата Госдумы РФ Алексея Куринного перелет проходил вместе с родственниками местного крупного предпринимателя Михаила Родионова. "Перевозка осуществлялась на джете чешской авиакомпании EclairAviation (самолет IAI Gulfstream G200). По предварительным данным, перелет был организован за счет средств Михаила Родионова и обошелся в сумму от 6 до 10 миллионов рублей", - говорится в обращении депутата в Генпрокуратуру. Доход обоих чиновников за 2019 г. составляет: у министра Семенкина 2,8 миллиона рублей, у его спутницы - 2,7 миллиона.

Депутат обратил внимание правоохранителей на то, что предприниматель Михаил Родионов получает субсидии из областного бюджета через аффилированные ему фирмы, а непосредственным распределением этих средств занимается как должностное лицо в том числе и Михаил Семенкин. Антикоррупционное управление регионального правительства и областная прокуратура проводят проверку, которая может продлиться до конца ноября.

На прошлой неделе в ходе бизнес-форума Морозов заявлял, что даже если с юридической точки зрения вояж чиновников окажется законным, в этическом плане это вряд ли позволит им продолжать работу.