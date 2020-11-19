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19.11.2020 10:10
Рубрика: Происшествия

На Алтае возбудили дело о мошенничестве в известном медцентре

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о хищении денежных средств руководством консультативно-диагностического центра "Добрый доктор", хорошо известного в Барнауле.

По данным следствия, с апреля 2016-го по август 2020-го должностные лица из руководящего состава и учредителей ООО представляли в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи в рамках ОМС. Эти реестры содержали сведения об услугах гражданам, застрахованным в территориальном ФОМС Алтайского края. Однако в действительности "Добрый доктор" эти услуги не оказывал.

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Также были предоставлены подложные документы о понесенных затратах на оплату аренды помещений, медицинского оборудования, проведение обучения медперсонала, подлежащих возмещению из средств ФОМС.

- В результате мошеннических действий должностными лицами были похищены 170 миллионов рублей, которые были перечислены Фондом медстрахования на банковский счет медицинского центра. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками регионального УФСБ России. По ходатайству следствия трое должностных лица ООО. По месту их работы и жительства следователями СК и оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

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