Сотрудники Росгвардии спасли из огня 19-летнего парня

Горевший дом росгвардейцы увидели около 11:00 в Минусинске, двигаясь по маршруту патрулирования.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники минусинского подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Красноярскому краю прапорщик полиции Павел Широнин и сержант полиции Николай Волынкин заметили столб густого дыма, поднимающийся над одним из домов частного сектора по улице Смирновской.

Росгвардейцы незамедлительно сообщили о возгорании в экстренные службы и направились к месту происшествия. Как оказалось, дым шел от горящей крыши частного дома. Сильное задымление было и внутри постройки. В окне комнаты на втором этаже находился молодой человек, который просил о помощи. Во дворе дома росгвардейцы нашли лестницу, с помощью которой помогли попавшему в беду человеку эвакуироваться из горящего здания. От госпитализации 19-летний парень отказался, других жильцов дома на момент пожара в помещении не было.