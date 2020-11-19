В Хакасии завели дело о гибели четверых рабочих при пожаре

Новости

В Москве зарегистрировано 6438 новых случаев COVID-19 11:15
Московская канатная дорога перешла на зимний режим работы 11:15
В Хабаровском крае введут полную самоизоляцию для людей старше 65 лет 11:09
Минпросвещения поддерживает законопроект "о просветительской деятельности" 11:03
В Москве мужчина пытался через окно проникнуть в школу 11:03
В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок 10:59
На улицах Москвы приезжий грабил пенсионеров 10:43
Росприроднадзор потребовал с "ЛУКОЙЛ-Коми" более 19 млн рублей 10:19
В Арктику проведут высокоскоростной интернет 10:07
Ресторатор Раппопорт создал уникальную концепцию Ladurée à-la Russe 10:00
В Москве из-за непогоды отменены или задержаны почти 30 рейсов 09:56
Проценко: Больница в Коммунарке работает в обычном режиме 09:39
Премьер Японии выразил тревогу в связи с ситуацией с COVID-19 в стране 09:34
Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров 09:32
Оперштаб: Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:20
В Петербург пришло рекордное тепло 09:08
Бизнес получил полезные уроки 09:00
Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии 08:12
Российские миротворцы досматривают весь транспорт в Лачинском коридоре 08:09
Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа 08:07
Москвичам пообещали дождь со снегом и ветер до 20 м/c 07:55
Назван верный признак рака поджелудочной на ранней стадии 07:10
Глава МИД КНР назвал Россию и Китай "глобальными стабилизаторами" 07:04
Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику 07:04
На Тайване разбился истребитель F-16 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 10:44
Рубрика: Происшествия

В Хакасии завели дело о гибели четверых рабочих при пожаре

Текст: Надежда Столярчук

СК по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело после гибели четверых мужчин в Алтайском районе.

В Челябинске завели дело о гибели рабочих при пожаре на производстве

Как рассказали в ведомстве, в следственные органы поступил звонок, что в на территории производственной базы рядом с селом Белый Яр произошел пожар. Во время ликвидации возгорания в комнате двухэтажного жилого строения  были обнаружены тела четверых мужчин 25, 35, 38 и 41 года с признаками отравления угарным газом.

- По предварительным данным, погибшие работали у индивидуального предпринимателя и выполняли строительные работы. Спали они на втором этаже, где и возник пожар. Его причиной, возможно, стало замыкание электропроводки, - пояснили в региональном СК.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены экспертизы, устанавливаются свидетели случившегося. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия

Главное сегодня

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса
Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов