В Хакасии завели дело о гибели четверых рабочих при пожаре

СК по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело после гибели четверых мужчин в Алтайском районе.

Как рассказали в ведомстве, в следственные органы поступил звонок, что в на территории производственной базы рядом с селом Белый Яр произошел пожар. Во время ликвидации возгорания в комнате двухэтажного жилого строения были обнаружены тела четверых мужчин 25, 35, 38 и 41 года с признаками отравления угарным газом.

- По предварительным данным, погибшие работали у индивидуального предпринимателя и выполняли строительные работы. Спали они на втором этаже, где и возник пожар. Его причиной, возможно, стало замыкание электропроводки, - пояснили в региональном СК.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены экспертизы, устанавливаются свидетели случившегося. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.