Житель Ангарска собрался обменять скрепку на дом

Получив седьмой отказ в ипотеке, житель Ангарска Руслан Чистяков решил повторить авантюру канадского блогера Кайла Макдональда - тому за год путем многочисленных обменов удалось получить за канцелярскую скрепку двухэтажный дом. У Руслана результат пока скромнее - игровая приставка. Но и прошла только неделя.

Работает Чистяков на заводе, у него есть жена и ребенок. Ждут второго, а квартиры нет.

Превращение скрепки в дом началось с коробки карандашей. Ее Руслан обменял на зарядное устройство, а его - на караоке-станцию с микрофонами. О своем предприятии Чистяков активно рассказывает в соцсетях.

- Порой поступают очень необычные предложения. Одна девушка предложила входную дверь. Но предупредила: "Надо спросить у мужа". Также предлагали часовой урок по жонглированию булыжниками. Сейчас есть несколько вариантов поменять приставку. Самый выгодный стоит 150 тысяч рублей, - рассказал парень "Вестям".

Повторить подвиг канадца Руслана надоумил приятель. Он же помогает снимать видео для Сети и предлагает организовать большое телешоу с обменами. На новоселье Руслан обещает пригласить всех участников цепочки обменов.