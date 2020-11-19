На Ставрополье мужчина открыл в кафе огонь из автомата

В Георгиевске мужчина открыл огонь из автоматического оружия в одном из кафе города. Как выяснилось позже, оружие было непригодным для стрельбы боевыми патронами, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В полицию поступило сообщение, что некий гражданин устроил скандал и стреляет из оружия в одном из городских кафе. Когда правоохранители приехали в заведение, мужчина уже скрылся на своем автомобиле.

Позже удалось установить его личность и задержать. Нарушителем порядка стал 30-летний местный житель. Выяснилось, что после потасовки с тремя посетителями кафе, мужчина выбежал на улицу, достал из багажника своего авто охолощенный автомат, который пригоден для стрельбы только свето-шумовыми патронами. Он несколько раз выстрелил в потолок и в сторону обидчика, угрожая убийством.

В полиции завели уголовное дело о хулиганстве и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.