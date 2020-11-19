В Ставрополе начальника отдела ГИБДД обвинили в крупной взятке

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дело в отношении начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД города Ставрополь, которого обвиняют во взяточничестве.

Как заявили в краевом следственном управлении СК РФ, обвиняемый начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ставрополя в августе и сентябре в Пятигорске передал по частям 450 тысяч рублей сотруднику собственном безопасности МВД, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Деньги эти предназначались за покровительство по службе.

Следователи собрали необходимую доказательную базу, и теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.