Ученые создали светящийся пластырь для заживления ран

Международная исследовательская группа, в которую вошли ученые из петербургского Университета ИТМО и Университета Торонто, разработала уникальный ранозаживляющий пластырь. Он может бороться в том числе и с распространением бактерий, устойчивых к антибиотиками.

Как сообщает пресс-служба Университета ИТМО, секрет пластыря - в специально разработанном для него материале: это модифицированная нанокристаллическая целлюлоза и желатин. Столь разные вещества связываются между собой путем химической сшивки.

В итоге получается слой, который с одной стороны защищает рану, с другой - создает среду для естественного ранозаживления. По структуре вещество гелеобразное, поэтому при смене повязки можно не опасаться повреждений кожи.

За антибактериальную составляющую в материале отвечает целлюлоза. Дело в том, что она поглощает ионы железа, а именно они являются питательными веществами для развития бактерии. Таким образом, дальнейшее развитие инфекции прекращается.

Что особенно важно, в новом веществе не используются антибиотики. Несмотря на всю их пользу при борьбе с бактериями, при каждом использовании антибиотиков часть микроорганизмов выживает. В дальнейшем они превращаются в супербактерии - их особенность в том, что они устойчивы к антибиотикам, которые применялись к бактериям первого поколения.

С инновационным материалом такой проблемы не возникает, бактерии просто не имеют возможности для размножения и погибают естественным образом. А в организме идет процесс ранозаживления.

Причем врач имеет возможность наблюдать за процессом. Дело в том, что в вещество добавляют углеродные наноточки. Когда на материал воздействуют ультрафиолетом, наноточки начинают светиться. Но если срок использования повязки подошел к концу, то свечения не будет. Это сигнал для врача, что пора делать перевязку.

Результаты научной разработки опубликованы в журнале Chemistry of materials.