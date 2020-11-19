В Ленобласти на школьника на уроке физкультуры упали футбольные ворота

В городе Мурино Ленинградской области 13-летний подросток получил тяжелые травмы. На школьника на уроке физкультуры упали футбольные ворота, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Сейчас ребенок находится в больнице, а следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности".

Урок записывался на видео. В данное время следователи изучают запись, показания уже дали учитель физкультуры, директор и другие должностные лица. Изъята документация, касающаяся спортивного инвентаря в школе.

Футбольные ворота, несмотря на кажущуюся легкость конструкции, могут быт весьма опасными. Так, в этом году в России было еще три случая, когда ворота падали на детей.

А в прошлом году в поселке Хетово Архангельской области шестилетний ребенок получил настолько серьезные травмы, что, несмотря на все реанимационные мероприятия, врачи не смогли его спасти. Мальчик умер в больнице.