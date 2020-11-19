В Петербург пришло рекордное тепло

19 ноября в Петербурге был побит температурный рекорд 1979 года, воздух в Северной столице прогрелся до 10,9 градусов выше нуля, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт отметил, что 41 год назад рекорд был зафиксирован на уровне 9 градусов выше нуля.

Стоит отметить, что в течение дня воздух в Петербурге может прогреться еще сильнее. По прогнозу Михаила Леуса, в городе может потеплеть до плюс 12 градусов.

Причиной аномального тепла в городе Леус называет циклонический вихрь. Вместе с высокой температурой в Петербург пришли также небольшие дожди и облачность.