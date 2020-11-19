На Мамаевом кургане прогремел "выстрел памяти"

Залп артиллерийских орудий прогремел на Мамаевом кургане в Волгограде в честь 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, выстрел был произведен холостыми зарядами из двух 76-мм дивизионных пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Таким образом отмечать памятные даты, связанные со Сталинградской битвой, в Волгограде начали с прошлого года. 19 ноября 1942 года - начало известной операции "Уран", в результате которой советские войска разгромили 6-ю армию вермахта, сначала взяв ее в окружение. Закончилась операция второго февраля 1943 года полной победой наших войск.

Как отметил глава региона Андрей Бочаров, возложивший цветы на Мамаевом кургане, 19 ноября - важнейший день в истории России и Волгоградской области. Жители Волгограда и гости города сегодня также почтили память дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, могила которого находится на главной высоте России вместе с погибшими защитниками Сталинград.