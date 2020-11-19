Кондитерские Ladurée знамениты прежде всего визитной карточкой французской кухни - десертом "макарон". А еще под брендом Ladurée в 13 разных странах работают классические рестораны-брассери с несложной французской кухней. В таком формате ресторан и открылся три года назад в трех шагах от Красной площади, на Никольской улице, привлекая парижским лоском, за который приходилось немало платить.

В этом году французы из Ladurée согласились на небывалый шаг и отдали управление кухней местному ресторатору. Им стал Александр Раппопорт ("Белуга", "Воронеж", "Dr. Живаго", "Китайская грамота" и другие). Он придумал уникальную концепцию Ladurée à-la Russe, объединившую все самое лучшее за триста лет российско-французской дружбы.

Отправной точкой концепции стала театральная антреприза Сергея Дягилева "Русские сезоны" в целом и эскизы художника Льва Бакста в частности, перевернувшие в начале XX века представление о мире моды, театра и искусства. Красочные работы мастера спустя столетие легли в основу яркого, сказочного, театрального интерьера, который так и просится в списки интерьерных премий.

Кондитерская часть ресторана, как и прежде, строго курируется французской стороной: прославленные пирожные "макарон" с классическими и сезонными вкусами, тарталетки, эклеры, бриоши, мильфеи, финансье, десерты "Сент-Оноре" и "Испахан" по-прежнему в строю.

За меню ресторана отвечает шеф-повар Роман Палкин ("Морошка для Пушкина", Beef Zavod, Big Wine Freaks), и это меню отражает идеи взаимодействия и взаимопроникновения России и Франции.

Роман Палкин, шеф-повар Ladurée. Фото: пресс-служба

Так, котлеты по-киевски готовят из перепелки, волован из закуски превращается в горячее блюдо, бриошь приобретает вкус и аромат бородинского хлеба, фуа-гра соседствует с соленьями и пирожками, а уха из трех рыб и мясная солянка - с луковым супом. Оливье, который за пределами России называют Salade Russe, освежен черным трюфелем, пикелированным языком и ферментированными желтками, а знаменитые бургундские виноградные улитки подаются в стиле à-la строганов. И к водке, и к шампанскому здесь относятся с одинаковым почтением: достойный памятник русско-французской дружбе.