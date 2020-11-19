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19.11.2020 04:58
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор принял более трех миллионов звонков по вопросам COVID-19

С января единый консультационный центр Роспотребнадзора принял более трех миллионов звонков по вопросам коронавируса. Такие данные опубликованы на сайте ведомства.

Фото: iStock
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Отмечается, что большая часть обращений касалась общей информации о COVID-19, мер профилактики, эпидемиологической ситуации в России и других странах. Интересовал россиян также порядок работы объектов сферы услуг во время пандемии, действующие ограничительные меры и режим самоизоляции.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора создан для информирования и консультации граждан по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Он работает круглосуточно, без выходных, на русском и английском языках. Номер 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом в России нет. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, наука подтверждает возможность повторного заражения, однако документированно подтвержденные случаи заражения крайне редки. "В России нет еще ни одного документированного повторного случая", - сказал эпидемиолог.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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