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19.11.2020 08:09
Рубрика: Власть

Российские миротворцы досматривают весь транспорт в Лачинском коридоре

Российские миротворцы на посту. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Российские миротворцы на посту. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российские миротворцы на посту. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российские миротворцы досматривают весь гражданский транспорт, который проезжает через наблюдательные посты в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе, на предмет провоза в нем оружия и взрывчатки, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Определен порядок ротации российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Благодаря открытию дороги местные жители могут использовать личный транспорт и перевозить продовольствие и товары. Также идет патрулирование на всей дороге через Лачинский коридор до Степанакерта, уточняет РИА Новости.

Напомним, конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, продолжавшийся полтора месяца, завершен десятого ноября благодаря посредничеству Москвы. Баку и Ереван остаются на занятых позициях, в регион направлены российские миротворцы. Об этом договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. К выполнению своих задач подразделения российских миротворцев в Нагорном Карабахе приступили с 12 ноября. Ранее также был определен порядок ротации военных подразделений в регионе.

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