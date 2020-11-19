Российские миротворцы досматривают весь транспорт в Лачинском коридоре

Российские миротворцы досматривают весь гражданский транспорт, который проезжает через наблюдательные посты в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе, на предмет провоза в нем оружия и взрывчатки, сообщает Минобороны РФ.

Благодаря открытию дороги местные жители могут использовать личный транспорт и перевозить продовольствие и товары. Также идет патрулирование на всей дороге через Лачинский коридор до Степанакерта, уточняет РИА Новости.

Напомним, конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, продолжавшийся полтора месяца, завершен десятого ноября благодаря посредничеству Москвы. Баку и Ереван остаются на занятых позициях, в регион направлены российские миротворцы. Об этом договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. К выполнению своих задач подразделения российских миротворцев в Нагорном Карабахе приступили с 12 ноября. Ранее также был определен порядок ротации военных подразделений в регионе.