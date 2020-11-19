Шойгу наградил победителей фестиваля "Армия России-2020"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил победителей и лауреатов Всеармейского фестиваля "Армия России-2020".

По словам Шойгу, церемония награждения победителей проходит уже в седьмой раз. Он отметил, что награды конкурса получили те военнослужащие, которые в течение года "действительно совершили неординарные поступки".

"Сейчас наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть абсолютно сосредоточенным, сконцентрированным. Потому что ты выполняешь задачи, которые перед тобой поставило Отечество и которые поставил Верховный главнокомандующий России", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в этом году задачи пришлось решать с учетом коронавирусной инфекции. Шойгу подчеркнул, что "Министерство обороны, Вооруженные силы - это то ведомство, которое не может уйти на самоизоляцию".

По словам министра, в течение года военное ведомство выполняет свои основные задачи: участвует в жизни страны и в тех сражениях и битвах, которые разворачивались на полях пандемии. "Тысячи военных врачей участвовали и продолжают участвовать в борьбе с этой заразой", - отметил он.

"Вы знаете о том, что наш 48-й ЦНИИ является одним из разработчиков вакцины, которая на сегодняшний день у нас по праву считается одной из самых эффективных", - сказал Шойгу.

Министр поздравил всех победителей и лауреатов конкурса. Он рассказал, что в каждом Главкомате, в каждом округе были те, кто оценивал работу родов войск, видов, бригад, полков, дивизий, армий, эскадрилий, флотов.

Отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении 2020 года по всей стране. В разных родах войск проводились профессиональные конкурсы и смотры, оценивались итоги годовой работы.

Награждение прошло в десяти номинациях: "Специальная миссия", "Военстрой", "Прорыв в будущее", "Морской волк", "Мужество и честь", "На страже здоровья", "Память сильнее оружия", "Воздушный ас", "Безопасная среда", "Центр управления".