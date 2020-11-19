Sony назвала стоимость миниатюрной фотокамеры Alpha 7С

Sony выпустила новую полнокадровую цифровую компактную камеру Alpha 7С. Она оснащена 24,2-мегапиксельной 35-мм полнокадровой CMOS матрицей Exmor R с тыловой подсветкой и процессором BIONZ X.

Размеры фотоаппарата - 124х71,1х59,7 миллиметра. Производитель называет его "самой маленькой и легкой в мире системой полнокадровой съемки со сменной оптикой и встроенным механизмом оптической стабилизации".

Стандартный диапазон ISO до 51200 в новинке имеет возможность расширения до 50-204800 для съемки с низким уровнем шумов при слабом освещении. Alpha 7C поддерживает 16-битную обработку и вывод 14-битного формата RAW для естественных градаций цвета.

Производители использовали технологии на базе искусственного интеллекта. Так, функция "Слежение в реальном времени" автоматически поддерживает точную фокусировку, когда кнопка затвора нажата до половины. Если включить "Сенсорное слежение", для выбора объекта достаточно прикоснуться к его изображению на ЖК-экране. Эта функция доступна как для фото, так и для видео.

В число возможностей Alpha 7C входит также функция автофокуса по глазам в реальном времени - это актуально как для съемки людей, так и для съемки животных.

Новая камера имеет 3-дюймовый сенсорный ЖК-экран с разрешением около 921 тысяч точек, поддерживающий сенсорное управление. В конструкции устройства предусмотрена защита от пыли и влаги, чтобы обеспечить съемку в сложных условиях окружающей среды.

Передавать фото и видео с камеры можно с помощью беспроводной связи на смартфон или планшет. Также в новинке есть разъем USB Type-C, который поддерживает супербыстрый интерфейс SuperSpeed USB 5 Гб/с (USB 3.2). С его помощью можно быстро передавать изображения и заряжать батарею камеры от внешних мобильных аккумуляторов.

Стоимость Alpha 7С - от 172 990 рублей. В России камера станет доступна в конце ноября.