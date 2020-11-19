Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.11.2020,  
10:12
Текст:  Майя Бирюкова

Украинские "Грады" могут вооружить термобарическими снарядами

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Системы "Град" или "Смерч" возможно оснастить термобарическими боеприпасами: для этого нужно лишь изменить боевую часть. Об этом в интервью Defence Express рассказал технический директор украинской научно-производственной фирмы "Адрон" Сергей Туренко.

Фото: Чингис Дамбиев / youtube.com
Новую китайскую атомную подлодку сняли на видео

Для нужд украинской армии предприятие разработало два вида термобарических гранат. Первая - РГТ-27С2 - гарантирует полное уничтожение в пространстве объемом 16 кубических метров. Она наиболее эффективна в замкнутых помещениях.

Вторая - РГТ-27С - разрабатывалась для использования в гористой местности: она не катится, как обычные гранаты, и имеет прямоугольную форму. Ее легче использовать для растяжек. Оба вида уже взяты на вооружение.

По словам Сергея Туренко, в перспективе возможно создание термобарических боеприпасов для всех видов вооружения украинской армии. Это не только РСЗО "Град" и "Смерч", но и гранатометы. Разница в цене между обычной гранатой и термобарической, по оценкам технического директора, составляет порядка 30 процентов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Калашников Media / YouTube
Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео 18.11.2020
"Град" стал "Вербой": начался серийный выпуск украинской версии БМ-21 13.11.2020
Стало известно число закупленных Украиной чешских САУ Dana-M2 12.11.2020