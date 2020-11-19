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19.11.2020 04:55
Рубрика: В мире

В Британии будет самый большой военный бюджет со времен Тэтчер

Текст: Максим Макарычев
Британский премьер-министр Борис Джонсон 19 ноября объявит об увеличении расходов на оборону в размере 16,5 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом, военный бюджет страны станет самым большим за последние 30 лет со времени правления Маргарет Тэтчер. Речь идет о выделении на военные нужды дополнительных четырех миллиардов фунтов стерлингов в год в течение следующих четырех лет, сообщает ВВС.

На Даунинг-стрит в среду вечером заявили, что эти деньги пойдут на финансирование космических и киберзащитных проектов, а также на создание агентства искусственного интеллекта. Инвестиции помогут создать 40 тысяч новых рабочих мест за четыре года. По словам Джонсона, "это поможет Великобритании укрепить глобальное влияние".

Фото: Jeff Overs/BBC/REUTERS
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"Международная ситуация является более опасной и более жесткой, чем когда-либо со времен холодной войны, и Британия должна быть верна нашей истории и стоять рядом с нашими союзниками. Для достижения этого нам необходимо повысить наши возможности по всем направлениям", - отметил политик в своем заявлении.

Как отмечает Sky News, эта сумма намного больше той, которую ожидали получить руководители оборонного ведомства, учитывая политику финансовых ограничений казначейства во время пандемии. В настоящее время годовой бюджет британского министерства обороны составляет около 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Интересно, что в конце октября британский кабинет министров отказался выделить средства на бесплатное питание для школьников в праздничные дни. А несколько дней назад стало известно, что бюджет внешней помощи будет сокращен на миллиарды, с 0,7% валового национального дохода до 0,5%, что вызвало критику со стороны старших тори - однопартийцев премьера, уточняет Guardian.

Ожидается, что Джонсон официально озвучит решение об увеличении военного бюджета во время выступления в Палате общин.

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