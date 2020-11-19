В Британии будет самый большой военный бюджет со времен Тэтчер

Британский премьер-министр Борис Джонсон 19 ноября объявит об увеличении расходов на оборону в размере 16,5 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом, военный бюджет страны станет самым большим за последние 30 лет со времени правления Маргарет Тэтчер. Речь идет о выделении на военные нужды дополнительных четырех миллиардов фунтов стерлингов в год в течение следующих четырех лет, сообщает ВВС.

На Даунинг-стрит в среду вечером заявили, что эти деньги пойдут на финансирование космических и киберзащитных проектов, а также на создание агентства искусственного интеллекта. Инвестиции помогут создать 40 тысяч новых рабочих мест за четыре года. По словам Джонсона, "это поможет Великобритании укрепить глобальное влияние".

"Международная ситуация является более опасной и более жесткой, чем когда-либо со времен холодной войны, и Британия должна быть верна нашей истории и стоять рядом с нашими союзниками. Для достижения этого нам необходимо повысить наши возможности по всем направлениям", - отметил политик в своем заявлении.

Как отмечает Sky News, эта сумма намного больше той, которую ожидали получить руководители оборонного ведомства, учитывая политику финансовых ограничений казначейства во время пандемии. В настоящее время годовой бюджет британского министерства обороны составляет около 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Интересно, что в конце октября британский кабинет министров отказался выделить средства на бесплатное питание для школьников в праздничные дни. А несколько дней назад стало известно, что бюджет внешней помощи будет сокращен на миллиарды, с 0,7% валового национального дохода до 0,5%, что вызвало критику со стороны старших тори - однопартийцев премьера, уточняет Guardian.

Ожидается, что Джонсон официально озвучит решение об увеличении военного бюджета во время выступления в Палате общин.