Москвичей ждут осадки в смешанном виде и ураганный ветер

До -3 градусов опустится температура воздуха в столичном регионе, будет ветрено и облачно в четверг., 19 ноября. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, центральный регион находится в западной части антициклона, поэтому при облачной погоде существенных осадков не ожидается. Однако временами может идти снег с дождем. "Температура воздуха днем -3...-1 градус, на дорогах скользко, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Сохранится сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду".

По словам метеоролога, снег, выпавший в ночные часы, растает. В целом погода будет соответствовать норме.