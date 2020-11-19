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19.11.2020 06:27
Рубрика: В мире

В Миннесоте из-за COVID-19 закрыли спортзалы и ограничили работу ресторанов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На ближайшие четыре недели в Миннесоте закрыты спортивные залы, все объекты досуга и развлечений, а предприятиям общественного питания предписано обслуживать клиентов только навынос. Решение продиктовано ростом заболеваемости на территории, пояснил губернатор американского штата Тим Уолз.

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"Миннесота таким образом пополнила число штатов, где такие меры введены снова. Это Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Мичиган, Нью-Мексико, Орегон, Вашингтон и Вермонт", - цитирует ТАСС заявление Уолза.

В Миннесоте 240 тысяч человек заболели коронавирусом SARS-CoV-2, а 14 ноября суточный показатель числа инфицированных достиг рекордно высоких с марта 8 тысяч 689 случаев.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости по стране и миру, США остаются лидером по этому показателю. Положительным тест на коронавирус нового типа в стране получили 11 миллионов 517 тысяч 455 человек.

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