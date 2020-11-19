В Миннесоте из-за COVID-19 закрыли спортзалы и ограничили работу ресторанов

На ближайшие четыре недели в Миннесоте закрыты спортивные залы, все объекты досуга и развлечений, а предприятиям общественного питания предписано обслуживать клиентов только навынос. Решение продиктовано ростом заболеваемости на территории, пояснил губернатор американского штата Тим Уолз.

"Миннесота таким образом пополнила число штатов, где такие меры введены снова. Это Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Мичиган, Нью-Мексико, Орегон, Вашингтон и Вермонт", - цитирует ТАСС заявление Уолза.

В Миннесоте 240 тысяч человек заболели коронавирусом SARS-CoV-2, а 14 ноября суточный показатель числа инфицированных достиг рекордно высоких с марта 8 тысяч 689 случаев.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости по стране и миру, США остаются лидером по этому показателю. Положительным тест на коронавирус нового типа в стране получили 11 миллионов 517 тысяч 455 человек.