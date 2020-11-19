В Москве мужчина пытался через окно проникнуть в школу

Сотрудники вневедомственной охраны приехали в школу на улице Вутетича, получив информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что какой-то человек вырвал оконную решетку и пытался проникнуть в здание учебного заведения. Тревожную кнопку нажал увидевший это школьный охранник.

Прибывшие росгвардейцы задержали правонарушителя. Мужчина находился в неадекватном состоянии и оказал сопротивление при задержании. Для дальнейшего разбирательства 31-летнего москвича передали сотрудникам полиции.