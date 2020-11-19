В России проходит тренировочный ЕГЭ по информатике

В четверг, 19 ноября, Рособрнадзор проводит тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах. Напомним, до 2020 года включительно все ребята писали экзамен по этому предмету на бумажных бланках. Но уже в 2021 году впервые этот ЕГЭ по информатике пройдет в компьютерной форме.

- Мы должны еще раз проверить техническую готовность всех регионов и экзаменационных пунктов, отработать процедуру проведения экзамена в новом формате, познакомить с ней на практике организаторов и будущих участников ЕГЭ, - рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Такая широкомасштабная тренировка поможет выявить и устранить до начала экзаменов возможные проблемы, даст возможность получить предварительный срез результатов выполнения экзаменационной работы.

Апробация запланирована во всех субъектах РФ. В тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, тренировочный экзамен пройдет с участием выпускников.

- При проведении апробации будут соблюдены все рекомендации и требования Роспотребнадзора, направленные на исключение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-9), - подчеркнули в Рособрнадзоре.

В регионах, где у выпускников нет возможности прийти на тренировочный экзамен 19 ноября, в этот день будет проведена "техническая" апробация без участия учеников. Познакомиться с новой формой экзамена ребята смогут в более поздние сроки.

Кроме того, для них уже опубликован специальный тренажер.