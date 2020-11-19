Видео: как монструозный пикап преодолевает Мексиканский залив

Проект WhistlinDiesel подразумевает создание необычных модификаций из серийных автомобилей. Одно из популярных направлений - установка колёс необычной формы и размеров. Так случилось и с этим пикапом, которому стало слишком скучно на суше, и он решил нырнуть в Мексиканский залив.

Пикап Monstermax имеет уникальное подвижное шасси, которое позволяет устанавливать на автомобиль практически любые колёса. На этот раз были выбраны те, которые подходят для снегоболотоходов, в количестве восьми штук.

Monstermax зарегистрирован и как гидроцикл, поэтому законы штата Флорида блогеры не нарушили, но за спуском пикапа на воду всё равно приехал присмотреть обеспокоенный шериф. Плавающий автомобиль не мог не вызвать интерес у тех, кто находился в заливе, в том числе и у береговой охраны. Они быстро поняли, что к чему, и оставили пикап, но от преследования вертолёта избавиться не удалось.

На обратном пути из-за сложностей маневрирования пикап чуть не врезался в одну из свай моста, но в итоге всё обошлось без происшествий.

Тем не менее, WhistlinDiesel выписали штраф, потому что транспортное средство не зарегистрировано в качестве лодки. Размер наказания составил 70 долларов.