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19.11.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

Видео: как монструозный пикап преодолевает Мексиканский залив

Текст: Константин Руссов

Проект WhistlinDiesel подразумевает создание необычных модификаций из серийных автомобилей. Одно из популярных направлений - установка колёс необычной формы и размеров. Так случилось и с этим пикапом, которому стало слишком скучно на суше, и он решил нырнуть в Мексиканский залив.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Пикап Monstermax имеет уникальное подвижное шасси, которое позволяет устанавливать на автомобиль практически любые колёса. На этот раз были выбраны те, которые подходят для снегоболотоходов, в количестве восьми штук.

Monstermax зарегистрирован и как гидроцикл, поэтому законы штата Флорида блогеры не нарушили, но за спуском пикапа на воду всё равно приехал присмотреть обеспокоенный шериф. Плавающий автомобиль не мог не вызвать интерес у тех, кто находился в заливе, в том числе и у береговой охраны. Они быстро поняли, что к чему, и оставили пикап, но от преследования вертолёта избавиться не удалось.

На обратном пути из-за сложностей маневрирования пикап чуть не врезался в одну из свай моста, но в итоге всё обошлось без происшествий.

Тем не менее, WhistlinDiesel выписали штраф, потому что транспортное средство не зарегистрировано в качестве лодки. Размер наказания составил 70 долларов.