Видео: радикально измененные МиГ-21 приняли участие в учениях в Египте

Эти учебно-боевые машины принадлежат Судану, над полигонами которого, собственно, и отрабатываются различные сценарии применения данной крылатой техники.
"Двадцать девятые" хорошо зарекомендовали себя у арабских пилотов, которые ценят их за хорошую маневренность, скоростные характеристики и большой арсенал средств поражения.
К тому же российская техника традиционно отличается высокой надежностью.
Суданские самолеты интересны тем, что это экспортная версия учебно-боевого JL-9 - глубоко модернизированного JJ-7, который, в свою очередь, является клоном советского МиГ-21УБ.
Основное отличие от оригинала заключается в применении боковых воздухозаборников.
Нормальная взлетная масса у него - всего лишь 8000 кг. Максимальная скорость - более 1700 км/ч. Практический потолок - 15 000 метров. Перегоночная дальность - 2500 километров.
Самолет оборудован бортовой радиолокационной станцией, что позволяет эффективно выполнять задачи по борьбе с воздушными целями. Для этого имеется 23-мм пушка и подвешиваются ракеты с инфракрасными системами наведения.
Для ударов по земле могут применяться неуправляемые ракеты и бомбы, в том числе корректируемые.
Судан закупил пока 6 единиц, первый самолет поступил в 2017 году. В Китае также создается палубная версия машины.