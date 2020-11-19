Видео: радикально измененные МиГ-21 приняли участие в учениях в Египте

Истребители МиГ-29М2 военно-воздушных сил Египта на учениях "Орлы Нила-1" впервые действовали совместно с самолетами FTC-2000 китайского производства.

Эти учебно-боевые машины принадлежат Судану, над полигонами которого, собственно, и отрабатываются различные сценарии применения данной крылатой техники.

"Двадцать девятые" хорошо зарекомендовали себя у арабских пилотов, которые ценят их за хорошую маневренность, скоростные характеристики и большой арсенал средств поражения.

К тому же российская техника традиционно отличается высокой надежностью.

Суданские самолеты интересны тем, что это экспортная версия учебно-боевого JL-9 - глубоко модернизированного JJ-7, который, в свою очередь, является клоном советского МиГ-21УБ.

Основное отличие от оригинала заключается в применении боковых воздухозаборников.

Нормальная взлетная масса у него - всего лишь 8000 кг. Максимальная скорость - более 1700 км/ч. Практический потолок - 15 000 метров. Перегоночная дальность - 2500 километров.

Самолет оборудован бортовой радиолокационной станцией, что позволяет эффективно выполнять задачи по борьбе с воздушными целями. Для этого имеется 23-мм пушка и подвешиваются ракеты с инфракрасными системами наведения.

Для ударов по земле могут применяться неуправляемые ракеты и бомбы, в том числе корректируемые.

Судан закупил пока 6 единиц, первый самолет поступил в 2017 году. В Китае также создается палубная версия машины.