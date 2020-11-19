Власти Таиланда намерены наказывать протестующих "всеми возможными мерами"

Против антиправительственных демонстрантов, которые обостряют и без того непростую ситуацию, могут быть использованы все доступные меры и законы. Об этом заявил 19 ноября премьер-министр Таиланда Прают Сан-Оча.

"Есть тенденция развития ситуации в сторону роста насилия, - говорится в распространенном премьером заявлении. - Правительству и службам безопасности необходимо активизировать свою работу, обеспечивая соблюдение каждого параграфа всех законов. Протестующие, чьи действия нарушают закон, игнорируя права и свободы других людей, будут преследоваться в соответствии с национальным судебным процессом и международными принципами".

Заявление премьер-министра последовало за жестким разгоном демонстрантов 17 и 18 ноября в Бангкоке, где полиция применила водометы и слезоточивый газ. По данным медиков, ранения в ходе разгона манифестаций получили в первый день 18 человек, а во второй - 55 человек, 32 из них пострадали от воздействия слезоточивого газа.

Как заявил замглавы Управления полиции Бангкока Пия Тавичаи, сотрудники сил правопорядка имели законные основания для применения нелетальных средств после того, как протестующие попытались сломать полицейские ограждения перед парламентом и кидали дымовые шашки. При этом манифестанты утверждают, что полиция добавляет в воду, используемую для разгона, некие химические вещества, раздражающие кожу. Полиция это отрицает.

Клуб иностранных корреспондентов Таиланда (FCCT) опубликовал в Facebook тревожное заявление о росте насилия. Кроме того, по информации FCCT, зафиксированы случаи огнестрельных ранений после столкновений 17 ноября групп студентов, выступающих за демократические перемены и роялистов-"желторубашечников", требующих прекратить посягать на полномочия тайского монарха.

Антиправительственные манифестанты требуют отставки правительства и внесения изменений в конституцию страны. Также есть отдельная группа, добивающаяся отмены ряда полномочий короля Таиланда.

Протесты начались в феврале 2020 года, а после снятия карантина вспыхнули с новой силой в середине июля. Уже 18 июля в ходе многотысячной демонстрации были выдвинуты три требования: отставка правительства, роспуск парламента, разработка новой конституции. Оппозиционная "Партия будущего" назвала несколько проблем, которые, по мнению ее руководства, вызывают наибольшую обеспокоенность. Это отсутствие права на аборт и несоблюдение прав женщин, проблемы в системе образования (снижение уровня подготовки учащихся и "дедовщина" в школах), раздутый оборонный бюджет, слабое профсоюзное движение.

Кроме того, отдельная группа "Свободная молодежь" потребовала ограничения полномочий короля, при том, что в Таиланде действует закон об оскорблении величества, предусматривающий наказание до 15 лет тюрьмы. По мнению недовольных монархией, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн публично вмешивается в политику, например он высказал свое мнение относительно конституции страны. Кроме того, утверждают антироялисты, его величество получил в собственность активы от Королевского бюро недвижимости, хотя раньше эти активы принадлежали государству. Также правительство передало в подчинение короля два армейских подразделения. Всего "Свободная молодежь" подала в конце августа на рассмотрение парламента 10 требований касательно реформы монархии.

С 15 октября в стране введен режим чрезвычайного положения, официально запрещены собрания из более чем пяти участников. Однако власти стараются не обострять ситуацию и не производят масштабных задержаний. Но после новых заявлений премьер-министра ситуация может измениться.