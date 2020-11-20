Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии

Заслуженная артистка России, актриса театра, кино и ТВ Елена Ксенофонтова госпитализирована с поражением легких. Об этом сама Елена рассказала во время прямого эфира из больницы в Instagram, уточнив, что у нее двухсторонняя пневмония и легкие поражены на тридцать процентов.

И хотя, по словам артистки, тесты показали отрицательный результат, она на девяносто процентов уверена, что у нее новая коронавирусная инфекция.

Елена болеет с 6-го числа, и до вчерашнего дня лечилась дома - и лечилась правильно, но организм дал сбой - женщину пришлось госпитализировать.

Сейчас она находится "в хорошем ковидном центре" и под присмотром хороших специалистов.

Ксенофонтова описала симптомы заболевания (одышка, сильные спазмы в мышцах, боли в груди и костях, кашель, иногда доходивший до рвоты, апатия) и заверила, что надолго в больнице оставаться не планирует.

Поклонники желают Елене выздоравливать.

Ксенофонтова родилась в 1972 году в Казахской ССР. На экранах - с нулевых: "Тайна. Курс выживания", "Красная капелла", "Клуб", Элеонора Галанова из проектов франшизы "Кухня".