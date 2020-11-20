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Анджелина Джоли и Том Харди вместе снимут фильм

Новости
    20.11.2020, 11:36
Текст:   Олег Усков
Анджелина Джоли в Сиднее. 2014 год. Фото: EPA Анджелина Джоли в Сиднее. 2014 год. Фото: EPA
Анджелина Джоли в Сиднее. 2014 год. Фото: EPA

Анджелина Джоли еще раз выступит режиссером. Она снимет картину про легендарного военного фотографа Дона Маккаллина. Том Харди - сопродюсер проекта.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарием займется номинант премии BAFTA Грегори Берк ("Черные часы", "Операция "Шаровая молния"), передает Deadline. В его основе - автобиография фотографа.

Сэр Дон Маккаллин - огромная величина военной журналистики, лауреат важных отраслевых наград. Работал на полях сражений во Вьетнаме и Камбодже, ради эффектного кадра то и дело рискуя жизнью. Прошел Сирию и Ливан, снимал в Северной Ирландии.

Дону сейчас 85 лет. Планы на картину он одобряет, так как видел последний фильм Джоли - про Камбоджу, очень им впечатлился и за адекватный кинорассказ своей истории теперь спокоен.

По касту и датам информации еще нет.

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