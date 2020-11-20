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20.11.2020,  
14:31
Текст:  Алексей Моисеев

Эксклюзивный БТР: чем отличаются китайские WZ-523 для Намибии

Бронетранспортеры WZ-523 были созданы в первой половине 80-х годов с ориентацией на экспорт.

В ходе разработки широко использовались узлы и агрегаты выпускавшейся серийно автомобильной техники, например, бензиновый 165-сильный двигатель.

При проектировании корпуса китайские конструкторы явно вдохновлялись идеями, подсмотренными у машин из Бельгии, Бразилии и ЮАР.

В результате появился трехосный полноприводный БТР весом 11200 кг с экипажем из трех военнослужащих, способный перевозить восемь пехотинцев.

У него в бортах прорезаны окна и бойницы, а в корме находится большой люк, служащий для входа и выхода бойцов.

WZ-523 может двигаться с максимальной скоростью до 85 км/ч по шоссе и до 7 км/ч - во время преодолении водных преград.

В качестве вооружения применяются в основном версии 12,7-мм пулемета W85.

Правда, есть и эксклюзивные варианты, вроде служащей в намибийской армии модификации с башней, которую можно увидеть на советских БМП-1 и их китайских клонах Type 86, известных также как WZ-501.

Фото: 24 NEWS plus / youtube.com
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На них в качестве вооружения используются 73-мм пушки, в боекомплект которых входят кумулятивные противотанковые и осколочно-фугасные боеприпасы. С ними спарены 7,62-мм пулеметы.

Также имеются управляемые ракетные комплексы Red Arrow-73, скопированные со знаменитой "Малютки".

Всего в Намибию было поставлено два десятка WZ-523. Еще несколько стран Африки эксплуатируют около сотни таких БТР.

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