Эксклюзивный БТР: чем отличаются китайские WZ-523 для Намибии

Бронетранспортеры WZ-523 были созданы в первой половине 80-х годов с ориентацией на экспорт.

Pictures of chinese made WZ-523 armored personnal carriers with BMP-1 turrets of the Namibian 🇳🇦 military. pic.twitter.com/Y39pPulWk2 — Hammer Of War (@HammerOfWar5) November 19, 2020

В ходе разработки широко использовались узлы и агрегаты выпускавшейся серийно автомобильной техники, например, бензиновый 165-сильный двигатель.

При проектировании корпуса китайские конструкторы явно вдохновлялись идеями, подсмотренными у машин из Бельгии, Бразилии и ЮАР.

В результате появился трехосный полноприводный БТР весом 11200 кг с экипажем из трех военнослужащих, способный перевозить восемь пехотинцев.

У него в бортах прорезаны окна и бойницы, а в корме находится большой люк, служащий для входа и выхода бойцов.

WZ-523 может двигаться с максимальной скоростью до 85 км/ч по шоссе и до 7 км/ч - во время преодолении водных преград.

В качестве вооружения применяются в основном версии 12,7-мм пулемета W85.

Правда, есть и эксклюзивные варианты, вроде служащей в намибийской армии модификации с башней, которую можно увидеть на советских БМП-1 и их китайских клонах Type 86, известных также как WZ-501.

На них в качестве вооружения используются 73-мм пушки, в боекомплект которых входят кумулятивные противотанковые и осколочно-фугасные боеприпасы. С ними спарены 7,62-мм пулеметы.

Также имеются управляемые ракетные комплексы Red Arrow-73, скопированные со знаменитой "Малютки".

Всего в Намибию было поставлено два десятка WZ-523. Еще несколько стран Африки эксплуатируют около сотни таких БТР.