Грузинский фигурист лидирует на московском Гран-при

Грузинский одиночник Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, занимает первое место после исполнения короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию. Турнир проходит в Москве.

Квителашвили чисто исполнил два четверных прыжка, в том числе один в каскаде, и набрал за прокат 99,56 балла, что является его личным рекордом. В тройке лучших также два россиянина: 18-летний Петр Гуменник (96,26) и призер чемпионатов мира и Европы 25-летний Михаил Коляда (93,34).

Гуменник и его тренер решили не рисковать и оставили в программе только один четверной - сальхов. Лутц, по словам самого спортсмена, пока недостаточно стабилен. У Коляды не получился четверной тулуп.

Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, который восстанавливается после травмы спины, занимает пятое место.