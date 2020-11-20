Постановление губернатора Камчатского края от 20 ноября 2020 года № 204 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Указанное требование не распространяются на граждан, указанных в части 33 настоящего постановления.";

2) часть 32 изложить в следующей редакции:

"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;

2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;";

3) дополнить частью 33 следующего содержания:

"3.3 Требование абзаца первого части 31 настоящего постановления по соблюдению режима самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся работниками краевых государственных учреждений в сфере здравоохранения, с их письменного согласия.";

4) часть 313 дополнить словами ", а также в спортивные организации, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений абзаца третьего пункта 2 части 1 настоящего постановления.

3. Положения абзаца третьего пункта 2 части 1 настоящего постановления вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие со 2 ноября 2020 года.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







