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20 ноября 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2020 года № 752 "О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10% от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; проведения 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, организованных по классам (группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными представителями); иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе детских новогодних утренников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10% от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; проведения 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, организованных по классам (группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными представителями); иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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