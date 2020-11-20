Постановление правительства Ленинградской области от 20 ноября 2020 года № 759 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:
в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):
графу 3 (Зона 2) дополнить словами "Сосновый Бор";
в графе 4 (Зона 3) слова "Сосновый Бор" исключить;
в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):
графу 4 (Зона 2) дополнить словами "Сосновый Бор";
в графе 5 (Зона 3) слова "Сосновый Бор" исключить;
строку 4.1 изложить в следующей редакции:
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко
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