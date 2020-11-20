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20 ноября 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 20 ноября 2020 года № 629 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 20 ноября 2020 г.
Опубликован 20 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 09 ноября 2020 года № 480001/48-3375-2020 администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября) следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 1.5.8 следующего содержания:

"1.5.8. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам не проводить корпоративные банкеты.".

2. Дополнить пунктом 1.5.9 следующего содержания:

"1.5.9. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, при проведении корпоративных банкетов не допускать наполняемость обеденных залов более 50% от проектной мощности (СП 118.13330-2012).".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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