Массовая дорожная авария произошла к югу от Каира

Двенадцать человек погибли и пять пострадали в результате дорожной аварии к югу от Каира. Об этом сообщает новостной портал Al Youm As Sabi.

"Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе в провинции Эль-Минья. Что стало причиной ДТП, пока не известно", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В автомобильных авариях в Египте ежегодно гибнут 12 тысяч человек. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. В большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне, пояснили в Центральном агентстве по общественной мобилизации и статистике Египта.