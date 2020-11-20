Медведев встретится с Надалем в полуфинале Итогового турнира АТР

Соперником российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР стал испанец Рафаэль Надаль.

В четверг Надаль встречался с прошлогодним победителем этого турнира с греком Стефаносом Циципасом. Встреча получилась непростой и для выявления сильнейшего потребовались все три сета. В итоге Надаль все же сумел вырвать победу - 6:4, 4:6, 6:2.

Благодаря этому он вышел в полуфинал, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Соперники ранее встречались трижды и испанец побеждал во всех поединках.

После матча с Циципасом Надаль заявил, что с нетерпением ждет матча против россиянина.