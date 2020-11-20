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20.11.2020,  
09:55
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны России получило заказанные на 2020 год вертолеты Ка-52

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны России получило в нынешнем году все боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", которые были запланированы к поставке. Контракт выполнен в установленный срок.

Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org
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В настоящее время машины готовятся к отправке в места постоянной дислокации. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

Ка-52М получил новое оборудование. Это модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, позволяющий повысить точность стрельбы из пушки. Кроме того, винтокрылая машина вооружена управляемой ракетой с повышенной дальностью и снабжена современным радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой.

Модернизированный вертолет теперь можно использовать и в разных диапазонах температур, в том числе и в арктических условиях - лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом. Стали более износостойкими и колеса шасси. Поменялась кабина пилота, теперь он сможет летать и в темное время суток в очках ночного видения.

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